Dzieci Harry'ego i Meghan jednak bez książęcych tytułów? Tabloid ujawnia, co planuje król Karol III

W dużej mierze zależy to od tego, co wydarzy się w ciągu nadchodzących miesięcy, szczególnie z książką Harry'ego i ich dokumentem - wyjawiło źródło.

Miał to być swoisty kompromis pomiędzy żądaniami Sussexów a stanowiskiem monarchii. Media przekonywały, że "książę i księżniczka brzmią dobrze w USA", ale z racji tego, że dzieci nie będą włączone w szeregi pracujących royalsów, nie powinny być tytułowane "ich książęcymi wysokościami" , a co za tym idzie, nie należy im się również państwowa ochrona - nad którą ubolewali Harry i Meghan.

Zagraniczne tabloidy plotkują, że książę Harry opóźnił wydanie swojej książki, która miała ujrzeć światło dzienne w grudniu. Dzieło miało być swoistą opowieścią złożoną ze wspomnień Harry'ego, a rodzina królewska ponoć obawia się, jakie tym razem rewelacje ujrzą światło dzienne. "The Sun" podaje również, że Harry i Meghan mają zaprezentować we współpracy z Netfliksem kolejny dokument, który ma opowiadać o ich historii miłosnej.

W związku z tym król Karol III ma czekać na to, co wydarzy się w ciągu najbliższych miesięcy. "People" z kolei twierdzi, że mimo iż król mógłby zmienić reguły i odebrać wnukom tytuły, to mało prawdopodobne, że faktycznie to uczyni.