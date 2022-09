Autorka książki o królowej Elżbiecie II wyjawia, co NAPRAWDĘ monarchini sądziła o MEGXICIE: "Była ZRANIONA i WYCZERPANA"

Tuż po śmierci królowej ponownie powrócił temat "megxitu" i wyjazdu Meghan i Harry'ego do Stanów Zjednoczonych, a wszystko za sprawą najnowszej książki "The New Royals – Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown" autorstwa Katie Nicholl. Autorka w publikacji, powołując się na źródła bliskie samej królowej, twierdzi, że monarchini nie lubiła rozmyślać nad decyzją wnuka i jego małżonki Meghan o wyjeździe do USA i słynnym "Megxicie". Jak czytamy, królowa miała być wówczas zraniona i wyczerpana.