Książę Harry i Meghan Markle wracają do Los Angeles Z NICZYM? Przyjaciółka rodziny ujawnia, jak przebiegły "rozmowy pokojowe"

xyz 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie czy Wy w ogóle oglądaliście ten ich wywiad u Oprah? Poza oskarżeniem o rasizm (co zresztą potwierdził Harry) i kwestią kłótni przed ślubem z Kate tam nie padło nic co wcześniej już nie wyciekało z rodziny królewskiej. O "firmie", a dokładniej o "ludziach w garniturach" mówiła też Diana. Harry na ojca nagadał, ale to on więcej w sumie powiedział złego niż ona, a wyzywacie ją jakbyście na codzień mieszkali w pałacu i wiedzieli że to wspaniała bajka, ciekawe tylko dlaczego tyle rozwodów jest w tej rodzinie.