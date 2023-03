Dzieci Harry'ego i Meghan NIE BĘDĄ MOGŁY wziąć udziału w koronacji króla Karola, ale pociechy Kate i Williama już tak. Będzie afera?

Nie da się ukryć, że w ostatnich miesiącach jest niezwykle głośno o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Oliwy do ognia co jakiś czas dolewa książę Harry i jego małżonka, choć to niepokorny royals wiedzie teraz prym w zwierzeniach na temat życia prywatnego w prasie. Para niedawno wypuściła serial dokumentalny o swoim życiu na Netlixie, a jakiś czas później Harry wydał książkę "Spare", w której to już nie szczędził nawet najbardziej pikantnych szczegółów ze swojego życia. Mimo że stosunki rudowłosego arystokraty z rodziną pozostają napięte, to kilka dni temu okazało się, że dzieci Sussexów jednak otrzymały tytuły.