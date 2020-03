Dzieci księcia Williama i księżnej Kate oklaskują walczącą z koronawirusem służbę zdrowia: "Dziękujemy!" (WIDEO)

Bądźmy silni 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 5 Odpowiedz

Na mnie to nie robi wrażenia. Widać, że klaszczą bo im rodzice kazali. Kompletnie nie rozumieją powagi sytuacji o czym świadczą ich śmiechy. I nie jest to broń Boże wina dzieciaków tylko ich rodziców, którzy kazali im publicznie klaskać. Mogli sami stanąć przed kamerą i zaklaskać a nie wyręczać się dziećmi. To nie czas ani miejsce by dzieciom kazać taki teatrzyk odwalać.