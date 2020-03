Tom Hanks zdradza, jak się czuje dwa tygodnie po zakażeniu koronawirusem i zapewnia: "Jakoś to przetrwamy"

Teraz Hanks uraczył fanów kolejną aktualizacją, a to z powodu upłynięcia równych dwóch tygodni od tego, jak odczuł wraz z żoną pierwsze objawy zakażenia . Aktor przyznaje, że on i Rita czują się coraz lepiej i wyraźnie apelują do ludzi o przestrzeganie procedur.

Hej wszystkim. Minęły dwa tygodnie od pierwszych objawów i czujemy się już lepiej. Tak działa odizolowanie - nikomu wirusa nie przekażesz i od nikogo go nie złapiesz. Brzmi rozsądnie? Trochę to potrwa, ale jeśli będziemy się sobą opiekować i pomagać, to zły czas przeminie. Jakoś to przetrwamy - napisał Tom.