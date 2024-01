Dzieci księcia Williama i księżnej Kate uczęszczają do tej samej szkoły. Ujawniono, jak NAPRAWDĘ odbierane są przez rówieśników

Książę Wiliam i księżna Kate dokładają wszelkich starań, by umacniać swój wizerunek zgodnego małżeństwa pielęgnującego wieloletnie wartości i tradycje królewskie. Niewątpliwie cennym wsparciem w pozytywnym odbiorze przyszłej pary królewskiej jest trójka ich pociech. Książę George , księżniczka Charlotte i książę Louis , pojawiający się u boku rodziców przy okazji najważniejszych państwowych uroczystości, z marszu stali się ulubieńcami Brytyjczyków.

Dzieci Williama i Kate cieszą się sporą popularnością w szkole

Następca brytyjskiego tronu i jego żona 1,5 roku temu podjęli decyzję o przeprowadzce do niewielkiej (jak na królewskie standardy) rezydencji zlokalizowanej w Windsorze. Ich najmłodszy syn rozpoczynał wówczas edukację szkolną. Dla George'a i Charlotte oznaczało to konieczność zmiany miejsca nauki i odnalezienia się w nowym gronie znajomych. Dla młodych royalsów nie stanowiło to żadnego problemu.