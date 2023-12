Kate Middleton i książę William zabrali dzieci na kolędowanie. Księżniczka Charlotte zaprezentowała się w "oszczędnej" kreacji (ZDJĘCIA)

Do głównych obowiązków członków rodziny królewskiej należy uczestnictwo we wszelakiej maści wydarzeniach. W związku z tym właściwie nie ma tygodnia, by w sieci nie pojawiły się zdjęcia któregoś z royalsów "pracującego" poza pałacem. Błękitnokrwiści najchętniej obskakują wykwintne bale wyprawiane w szczytnym celu, instytucje kultury czy placówki lecznicze.