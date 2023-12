George, Charlotte i Louis pakują prezenty dla potrzebujących rodzin. Rozczulające nagranie z Kate Middleton i jej dziećmi (WIDEO)

boom 18 min. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

Zauwazcie, jak swobodnie te dzieciaki sie czuja i nawet wiedza, jak skladac ubrania, widac, ze w domu/palacu tez maja jakies obowiazki, a nie tylko,ze ktos je ze wszystkiego wyrecza. To jest bardzo fajna akcja i dobrze,ze z dziecmi zrobiona bo to dla nich lekcja takze pokory. Te dzieci maja przez to swiadomosc,ze swiat to nie tylko zloto i sluzba i wszystko podane na tacy. Brawo.