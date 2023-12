Kate Middleton i książę William opublikowali rodzinną kartkę świąteczną. Zapozowali w wyjątkowo swobodnym wydaniu (FOTO)

Choć książę William jeszcze nie jest królem, a jego żona nie spełnia się w roli królowej, nie da się ukryć, że są swego rodzaju wizytówką brytyjskiej rodziny królewskiej. W przeciwieństwie do księcia Harry'ego i Meghan Markle starszy syn króla Karola III i Kate Middleton zdają się świetnie odnajdywać w reprezentacyjnej roli. Książęca para z wyjątkowym zaangażowaniem podchodzi do swoich obowiązków, dbając o to, by familia była postrzegana jako zgrana.