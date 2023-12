Kate Middleton ZACHWYCA w kryształowej sukni na bankiecie w Pałacu Buckingham. Windsorowie trzymają wspólny front po rasistowskim "skandalu" (ZDJĘCIA)

Meghan Markle od dobrych paru lat próbuje przekonać świat, że doświadczyła wśród rodziny królewskiej "rasizmu", ponieważ ktoś zastanawiał się, jaki będzie odcień skóry jej potomstwa z księciem Harrym. Sprawa wróciła niedawno na tapet, kiedy to jej bliski przyjaciel (służący jednocześnie za tubę propagandową) Omar Scobie wypuścił do księgarń kolejną już książkę poświęconą Meghan. Jakoś tak dziwnym trafem zdarzyło się, że tylko w holenderskim tłumaczeniu znalazła się wzmianka o tym, kto miał być rzekomym "rasistą". Pan Scobie mógł oczywiście wyprzeć się, że to nie on jest winny "błędu", skoro w pozostałych wersjach językowych wszystko jest w porządku, jednak skandal już się rozkręcił. Ot darmowa reklama na zamówienie.