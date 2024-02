Dzieci Leszka Lichoty i Ilony Wrońskiej wróciły do normalnej szkoły. Szybko tego pożałowały: "MARNOWANIE CZASU"

GlutZielony🦠 9 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

No i super, bo ten system edukacji rodem z XIX Prus to katastrofa!! Ja też najlepiej się uczyłam sama, własnym tempem, system, na luzie. Do liceum już nie poszłam jak rówieśnicy tylko zostałam na domowym nauczaniu i tylko zdawałam państwowe egzaminy z kolejnych partii materiałów. Efekt był taki, że na koniec liceum miałam średnią 4,0 ale na GUMEDzie to nikogo nie interesowało kiedy weszłam na lek z trzeciej listy. Teraz jestem na III roku, a moi niektórzy koledzy nadal się nie dostali na medycynę za to na koniec liceum mieli świadectwa z wyróżnieniem. No tylko tak jak mówię na uczelni nikogo to nie interesuje, liczą się wyniki matur. Nie oszukujmy się, mało kto jest tak zdolny żeby ogarniać przedmioty i maturę na najwyższym poziomie, a w tych wszystkich superaśnych liceach nie ma opcji żeby coś sobie odpuścić, mieć poniżej 5 czy 4, bo każdy nauczyciel ciśnie na swój przedmiot jakby był jedyny. Średnia szkoła była - minęła, skończyłam, nie zawaliłam, a przynajmniej spełniłam swoje największe marzenie. Na co komu ten kołowrotek wśród niespełnionych nauczycieli? Ja niczego nie żałuję!