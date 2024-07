Dzieli ich 17 lat różnicy, ale łączą poglądy. Kim jest żona Wojciecha Cejrowskiego? Są małżeństwem od ponad dekady (FOTO)

Szczera 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 5 Odpowiedz

Ksiądz zaleca a nawet nakazuje osobom po rozwodzie )tyczy się to osób które rozwiodła się a miały ślub kościelny)żeby z nowym partnerem żyły w czystości w białym związku bez współżycia.Jest to czynione w celu aby nie żyć w zbyt dużym grzechu ciężkim zwanym cudzołóstwem bo jednak ten mąż Kościelny dla księdza to Piorytet i Kościół tak samo twierdzi a jak się żyje w białym związku z kims bez współżycia to księdza bardziej łagodnie na to patrzą