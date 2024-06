Jakie wykształcenie ma Wojciech Cejrowski? Nie uwierzycie, na ilu uczelniach studiował: "Nie było mi to przydatne do niczego"

Irena 15 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Uwielbiam jego książki podróżnicze. Podkreślam podróżnicze. Nie chce się identyfikować z jego katolickimi poglądami. Dla mnie książki z jego podróżniczymi wspomnieniami są mega ciekawe. Napisane wspaniałym językiem. Reszta twórczości słaba jak dla mnie ale widać że robi to co chce i sprawia mu to radość a to chyba najważniejsze w życiu. Szanuję gościa choć wzbudza u mnie mieszane uczucia.