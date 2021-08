Dzielna Małgorzata Rozenek W PUCHOWEJ KURTCE i... na hulajnodze pozuje w obiektywie Marcina Tyszki (ZDJĘCIA)

Po skrzętnie relacjonowanym urlopie w Szwecji i szybkim wypadzie do Włoch Małgorzata Rozenek wróciła do pracy ze zdwojoną siłą. Pracowita celebrytka zdążyła już zaliczyć kilka ustawek z paparazzi, wizytę w śniadaniówce czy zapozować do sesji zdjęciowej na rzecz własnej marki. W natłoku obowiązków świetnie zorganizowana ukochana Radosława znajduje dodatkowo czas na pedicure czy pełnowartościowe posiłki.