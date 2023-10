"Dzień dobry TVN". Anja Rubik udzieliła wywiadu W OKULARACH. Przeprosiła widzów: "Nie chcę nikogo od rana straszyć"

Anja Rubik od lat wykorzystuje swoją rozpoznawalność i pozycję w świecie show biznesu do angażowania się w sprawy społeczne. Pięć lat temu modelka założyła z psycholożką i seksuolożką Basię Baran organizację Sexed.pl , która w swoich działaniach skupia się przede wszystkim na rzetelnej edukacji seksualnej, a także inicjuje wiele projektów i kampanii wokół różnorakich problemów, które dotykają społeczeństwo. Poza działalnością w ramach Sexed.pl, 40-letnia gwiazda chętnie zabiera głos w sprawach politycznych . Kilka dni temu skomentowała w rozmowie z Pudelkiem wyniki wyborów parlamentarnych i gorzko podsumowała praktyki Telewizji Polskiej.

Anja Rubik i Helena Englert pojawiły się w "Dzień dobry TVN". Opowiedziały o najnowszej kampanii

W sobotni poranek Anja Rubik zawitała do studia "Dzień dobry TVN", aby opowiedzieć o najnowszej, antyprzemocowej kampanii Sexed.pl. Obok modelki na kanapie zasiadła Helena Englert, która odegrała główną rolę we wspomnianym spocie społecznym. Nie zabrakło też Filipa Krogulskiego, uczestnika "Top Model", który zdradził nieco na temat zadania z najnowszego odcinka programu. Prowadzący rozmawiali z zaproszonymi gośćmi m.in. o problemie reagowania na agresywne zachowania. Z ust rozmówców padł ważny apel do widzów. Proszono, aby nie pozostawali obojętni na przemoc.