"Dzień dobry TVN". Bożena Dykiel obwinia za depresję "bogaczy, którzy chcą nami rządzić": "ZASTRASZAJĄ NAS I LOCKDOWNUJĄ"

Chwilami oglądam Fakty na TVN i jestem dosłownie w szoku co oni tam wygadują na temat covid. Już całkiem stracili kontakt ze społeczeństwem i rzeczywistością. Mówią pośrednio, że popierają rozwiązania takie jak paszporty covidowe, ogromne restrykcje dla niezaszczepionych, a nawet lockdown. Krytykują Czarnka bo pozwala dzieciom chodzić do stacjonarnej szkoły (jedynym słowem chwalą go zamiast krytykować). Popierają pomysł niektórych wirusologów żeby zakazać ludziom niezaszczepionym wejścia na cmentarz 1 listopada, a nawet chcą przymusowego szczepienia dla wszystkich ludzi, lub tego co we Włoszech. Wczoraj również podali przykład że w Austrii dzieci w szkołach są przymusowo 2 razy w tygodniu testowane na covid i oczywiście dla nich to dobre rozwiązanie. Jednym słowem wszystkie największe restrykcje czy zmuszanie ludzi, to są najlepsze rozwiązania dla tej LIBERALNEJ TELEWIZJI. 30 procent faktów poświęcone propagandzie odnośnie covid i nienawiści do ludzi niezaszczepionych. Następne 30 procent faktów poświęcone tym biednym migrantom na granicy pragnącym przedostać się do Niemiec, a sensowny materiał to jedynie ten na temat UE i całkiem innych spraw.