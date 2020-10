Lewica chce karać koronasceptyków za teorie spiskowe. "Brednie to nie jest WOLNOŚĆ SŁOWA"

Korona 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

O wiosna widzę w formie. Jak przytulają kasę za wpisywanie COVID to jest spoko. Jak już ludzie obudza się, ze korona to grupa wirusów, każdy z nas to przeszedł w bardzo łagodnej formie. Ba, jak tak nas chcą chronić to dlaczego na 39 milionów Polaków jest brak szczepionek?