"Dzień dobry TVN" ma nowe studio. Widzowie podzieleni. "Przytulnie i domowo" vs. "PONURO I SZARO" (ZDJĘCIA)

Ludzie nie rozumieją chyba, że to jest studio telewizyjne a nie prywatny dom. Im mniej kolorów , tym lepiej dla oczu. W mieszkaniu Grażyny naustawiają sobie bibelotów , figurek, sztucznych kwiatków i innych łapaczy kurzu i myślą ,że tak powinna wyglądać każda przestrzeń . Otóż NIE! Bardzo dobrze zagospodarowane kąciki do rozmów. Fajne telebimy , jedyne do czego mogę się przyczepić to na żółtym tle białe literki zupełnie niewidoczne na przesuwnych paskach informacyjnych.