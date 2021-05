Dzień Matki 2021. Natalia Kukulska pokazała zdjęcie ciężarnej Anny Jantar. "Jestem na nim"

Anka 19 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

Moje dzieci mają po 7 i 5 lat... Znoszą z przedszkola laurki na Dzień mamy... Niby wszystko ok... Ale mój Mąż jeszcze w życiu niczym mnie na ten dzień mamy nie zaskoczył... Zero inicjatywy... Jakiegoś fajnego zaangażowania dzieciaków w ten dzień... Ja już od początku czerwca kminię , czym go zaskoczyć na Dzień ojca.. Personalizowane prezenty... Dzeciaki dają mu je z rana... Kminię po prostu ,żeby też dzieci wiedziały,ze to wyjątkowy dzień... A on dziś do mnie,że zapomniał... Po co ja się tak ścieram... :/