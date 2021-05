Natalia Kukulska świętuje 16. urodziny córki: "Mówi o sobie, że ma starą duszę"

Ehh 38 min. temu zgłoś do moderacji 133 3 Odpowiedz

Eh jak zazdroszczę.. Piękna, młoda, bogata w sumie też, wsparcie że str rodziny... Gdzie ja, i chyba wieleee osób, pochodzi z dysfunkcyjnych rodzin, bez kasy gdzie musialam liczyć każdy grosz by mieć coś wlasnego, a moje wakacje to była praca w polu, bo głęboka wies, a uroda tez nie grzeszę, przez co mam problemy związkowe. I kto osiągnie więcej, i komu będzie łatwiej? Ja dopiero po 30stce miałam czas by zgłębić się w siebie. No kurde, wiem że to żałośnie brzmi, ale fakt, każdy jest kowalem własnego losu, tylko ktoś dostanie na start młot, lekcje i cały sprzęt, a ktos kijek w bagnie.