Dziennikarka pomstuje na drwiących z "niemal katastrofalnego" pościgu za Meghan i Harrym: "Próbują TRYWIALIZOWAĆ ich odczucia"

Mua 17 min. temu zgłoś do moderacji 34 10 Odpowiedz

Litości, ona w ogóle są jacyś przewrazlowieni. Hary 35 lat temu dostał o jedną parówkę mniej od brata i przeżywa do dzisiaj , meg ma problem z tym że nie jest biala a inni nie udają że tego nie widzą. A teraz sami się szwendaja po galach, pozują na okrągło i maja problem tylko nie wiedzą z czym. Jazda po NY wygląda tak że jak ci się uda wrzucić przysłowiową trójkę to możesz mówić że pędzisz, na ogół 30 na godzinę jest średnią prędkością. Taksówkarz który uch wiózł zdziwiony tym co opowiadają a ich odczucia.?.. robią wokół siebie szum bo osiągnięć zero a kasę trzeba skądś brać