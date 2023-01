Dziennikarz zajmujący się sprawą Wieczorek ocenia szansę na jej odnalezienie i ujawnia: "To nie była WZOROWA DZIEWCZYNA"

hmmm 19 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Bez przesady z tym, że zbrodnia nie była zaplanowana. Jest 50% za tym, że była zaplanowana i 50%, że nie była. Po równo. Jak można zakładać, że osoba, która bywała w miejscach w których przebywali podejrzani mężczyźni, bawili się, pili, mogła się niczego nie dowiedzieć. Poza tym to była płodna kobieta, a ciąża wiele razy stawała się motywem do zamordowania kobiety z premedytacją. Z premedytacją można też zabić z zazdrości. Zazdrość mogła być o samą Iwonę, albo o tego jej chłopaka/kuzyna. Wcale nie musiała być to kłótnia i wypadek, ale specjalnie pozbawienie jej życia. Poza tym przy nieplanowanym wypadku trudniej jest o to, by nie zostały żadne ślady, albo jeśli coś dzieje na ulicy w atrakcyjnym turystycznie miejscu, by nie było świadków.