Jak wyglądała kłótnia Iwony Wieczorek w klubie? Paweł P. i Krzysztof Rutkowski przedstawili DWIE RÓŻNE wersje zdarzeń

Nick 23 min. temu

Nie rozumiem trochę, monitoring jest z trasy Iwony, to dlaczego nie ma i nie analizowano trasy tych koleżków i koleżanek, z którymi sie bawiła? Chyba kamera przed klubem była przy wejściu, można było sprawdzić gdzie sie poruszali, czy w stronę domu Iwony, na tej ulicy chyba obok tych bloków tez kamery były i są, wiec można było sprawdzić co się działo. Dziwne, jakby gdzies wsiadła do auta znajomego to tez by gdzies sie to zarejestrowalo. na drodze.Mam wrażenie, ze nie wszystko sprawdzono, tyle kamer wszędzie.