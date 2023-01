Ciało Iwony Wieczorek odnajdzie się za granicą? "Mogło dojść do pomyłki przy identyfikacji"

Niemal 13 lat temu bez śladu przepadła Iwona Wieczorek, która po raz ostatni była widziana w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. To właśnie wtedy 19-letnia gdańszczanka postanowiła udać się na imprezę do jednego z sopockich klubów, a w drodze powrotnej do domu ślad po niej zaginął. Śledczy od lat starają wyjaśnić, co mogło stać się tej lipcowej nocy. Jakiś czas temu sprawą zainteresowało się krakowskie Archiwum X, co pozwala mieć nadzieję, że w końcu uda się wyjaśnić losy nastolatki.