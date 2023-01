Sprawa Iwony Wieczorek. Ujawniono, CO ZNALEZIONO w dawnym budynku Zatoki Sztuki

Zaginięcie Iwony Wieczorek niemal od 13 lat spędza sen z powiek śledczym i fanom różnej maści historii kryminalnych. Gdańszczanka po raz ostatni była widziana w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, kiedy to bawiła się w sopockim Dream Clubie. Ślad po niej zaginął, gdy nad ranem wracała do domu z imprezy. Po latach sprawą zainteresowało się krakowskie "Archiwum X", a w mediach od razu zaczęto mówić o przełomie w sprawie. Śledczym udało się bowiem odnaleźć tajemniczego "pana ręcznika" i doszło również do zatrzymania między innymi Pawła P., który to usłyszał zarzuty utrudniania śledztwa dotyczącego Iwony Wieczorek.