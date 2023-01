Dziennikarz o ustaleniach w sprawie Iwony Wieczorek: "Zostawiłbym kilka procent na to, że żyje". Krytykuje też Rutkowskiego

Nick 30 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Rutkowski zawsze robi se reklame, darmowa, wszedzie gdzie medialna sprawa to on sie wcisnie i za darmo pomoze, ale cos za cos, wiele telewizji, gazet go cytuje a chlop sie smieje ze ma darmowa reklame za ktora musialby zaplacic kilka dziesiat tys zl za czas antenowy w tv. On wie jak to dziala bo sam przeciez byl kiedys policjantem. A kazde info tak powiedzmy 1% wiedzy na jakis temat wypusci co pare dni do mediow i znow go cytuja i znow ma darmowa reklame. Sprawe rozwiaze albo i nie ale dzieki tej g.. burzy, biciu piany zglosi sie ktos z inna sprawa i wpadnie 100 tysia, zdradzony mąż, zdradzona żona, podsluchy, nagrania, zdjecia do sprawy w sądzie o podzial majatku i interes sie kreci. Chlop jest sterem i okretem tej firmy, musi kombinowac aby klienci wpadali. Taki jest biznes.