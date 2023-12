Dziennikarze Polsatu PRZECHODZĄ do TVP! Pojawiła się lista nazwisk

sylwia 11 min. temu zgłoś do moderacji 19 13 Odpowiedz

Protestuję przeciwko manipulacjom w TVP, które aktualnie dotyczą nawoływania do protestu wobec decyzji nowego koalicyjnego rządu w sprawie likwidacji tej telewizji, radia ... Chcę, aby polskie, państwowe media były niezależne od partii (wszystkich, od lewa do prawa) i nie były na ich usługach. Czy to do wyznawców K.ac. zora dotrze, że K. acz. or im k .it .y wciska? Wykorzystuje ich? Jeśli chcą usłyszeć prawdę i faktyczną krytykę Koalicji rządzącej, to muszą pozwolić w spokoju zlikwidować TVP. Chcą słyszeć głupoty o T .u. sku, czy faktycznie przyglądać się działaniom rządu i protestować, gdy nie będzie im coś odpowiadać? Chcą wiedzieć co się dzieje, czy tylko wizję st .a .re .go dziadka z Żoliborza podzielać? Chcą informacji (najcenniejszej w dzisiejszym, tym w .red .nym świecie), czy być tylko k .u .pą m .ię .sa, który się rozciągnie na cały ekran, aby wyglądał na tłumy?