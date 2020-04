Dziś "Dzień marihuany". Którzy celebryci będą świętować?

Data nie jest przypadkowa. Jej zapis w krajach anglosaskich to w uproszczeniu liczba 420. Symbol ten wywodzi się z początku lat 70., kiedy to w kalifornijskim mieście San Rafael grupa nastolatków próbowała odnaleźć legendarne poletko z krzakami marihuany. Na wyprawę umawiali się zawsze o 4.20 po południu. Ponoć nigdy nie odnaleźli "leśnego skarbu", ale za to przyjemnie spędzali czas na paleniu "trawki".