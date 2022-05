Dżungla za oknem, orientalne dodatki, przestronny przedpokój, wzorzyste dywany. Tak mieszka w Tulum Natalia Siwiec (ZDJĘCIA)

JoAnna 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie rozumiem tych zarzutow pod jej adresem, ze nic nie robi poza cykaniem fotek. Po co te pytania jak zarabia, gdzie pracuje, co robi? A to jakis obowiazek jest zeby miec prace? Jakis przymus pracowania na etacie? Przez kilkaset lat kobiety nie pracowaly, raptem od 100 lat pracujemy zawodowo i nagle jak sie znajdzie taka, co nie pracuje to skaczecie jej do gardla.