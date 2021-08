Earth Festival 2021: wzorzysta Kozidrak, Grzeszczak w zieleni, wydekoltowany Kwiatkowski i Szpak w staniku... (ZDJĘCIA)

Choć sezon koncertowy zbliża się powoli ku końcowi, artyści robią, co mogą, by dać przed zakończeniem lata jak najwięcej występów. Tylko w przeciągu ostatniego tygodnia byliśmy świadkami między innymi takich wydarzeń muzycznych jak organizowany przez TVP Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej na Jasnej Górze czy Top of the Top Sopot Festival TVN-u.