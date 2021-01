Edward "Edek" Kaliński z programu "Złomowisko PL" ma AMPUTOWANĄ NOGĘ! Zorganizowano zbiórkę pieniędzy

Ewa 19 min. temu zgłoś do moderacji 23 14 Odpowiedz

Aby cukrzyca doprowadziła do amputacji nogi trzeba kilka ładnych lat zupełnie nie dbać o cukry, nie przestrzegać diety cukrzycowej, olewać zalecenia lekarzy. Taka jest prawda. A potem zdziwienie , że amputowano nogę. Pracuję w ośrodku diabetologicznych i tylko i wyłącznie kilkuletnie ZANIEDBANIA cukrzycowe prowadza do amputacji. Jak nie szanujesz swojego zdrowia, to nie miej pretensji ze cukrzyca Cię zniszczy. To nie hejt , tylko smutna prawda. Może ta smutna życiowa lekcja da do myślenia temu Panu i zacznie respektować swoją chorobę. Mimo wszystko życzę zdrowia!