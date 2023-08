Edward Miszczak ciepło o Małgorzacie Rozenek. "Wybrała inną karierę, która NIGDZIE JEJ NIE ZAPROWADZIŁA"

Transfer Edwarda Miszczaka z TVN-u do konkurencyjnego Polsatu był jednym z najważniejszych wydarzeń medialnych ubiegłego roku. Nowy dyrektor programowy stacji coraz śmielej wdraża swoje pomysły w życie, wprowadzając na antenę nowe formaty i przeprowadzając rewolucje kadrowe.

Jednym z pierwszych wyzwań Miszczaka na nowym stanowisku było skompletowanie składu 26. (!) edycji " Tańca z gwiazdami ". Władzom stacji zależało na mocnych nazwiskach, które miały zagwarantować wzrost oglądalności. W związku z tym zaproszenie do udziału w programie otrzymała Małgorzata Rozenek-Majdan . Negocjacje przebiegały pomyślnie, jednak na ostatniej prostej gwiazda zdecydowała się przyjąć propozycję prowadzenia "Dzień dobry TVN". Jak wiemy, ta przygoda nie potrwała zbyt długo .

Czy Małgorzatę Rozenek spotka "zemsta Miszczaka"?

Od początku swojej kariery telewizyjnej Małgorzata Rozenek związana jest z telewizją TVN. To tam stawiała swoje pierwsze kroki i prowadziła flagowe programy stacji, jak np. " Perfekcyjna Pani Domu " czy " Projekt Lady ". W pewnym momencie jednak notowania gwiazdy wyraźnie spadły . Spekulowano, że relacje między nią a Miszczakiem mocno się pogorszyły, co miał potwierdzać brak zaproszenia na jego ślub z Anną Cieślak .

W ostatnich miesiącach pracy Miszczaka w TVN-ie Rozenek nie otrzymywała większych propozycji. Zaskoczeniem więc było wyciągnięcie do niej ręki przy okazji pozyskania jej na taneczny parkiet, co finalnie miało zaowocować dalszą współpracą z Polsatem. Podczas konferencji promującej jesienną ramówkę dyrektor programowy odniósł się do zawodowej decyzji gwiazdy.