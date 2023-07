Małgorzata Rozenek dostała PRACĘ! Zadebiutuje w nowej roli...

Komentarz 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dajcie już spokój z udostępnainiem zablokowanych do komentowania newsów o Patryku Piratti. Jechał nawalony zabił siebie i 3 inne osoby, nie jest to wina matki tylko tego banana. Wszytsko jedno ile jeszcze narkotyków znajdzie prokuratura, nikomu życia to nie wróci. Powinna rączkę policja wyciągnąć wnioski i karać za piractwo drogowe oraz zwalczać koakinowe szajki, które grasują w dużych miastach