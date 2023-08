Edward Miszczak i młodsza od niego o ćwierć wieku Anna Cieślak obchodzą drugą rocznicę ślubu. Pamiętacie, jak się poznali?

Edward Miszczak swoją karierę zawodową rozpoczął jako dziennikarz sportowy. Później był jednym z twórców pierwszego polskiego prywatnego radia RMF FM . W 1997 roku przeszedł do stacji TVN , w której po roku został dyrektorem programowym. Piastował tę funkcję przez 25 lat. W 2023 zaskoczył wszystkich decyzją o transferze do konkurencji, gdzie rozpoczął nowy etap zawodowy. Telewizyjna działalność dyrektora programowego jest równie głośna, jak jego małżeństwo z młodszą o ćwierć wieku aktorką , Anną Cieślak .

Edward Miszczak o małżeństwie z 25-lat młodszą Anią. Zdradził kto ich poznał

Widywaliśmy na każdym Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera – w Krakowie. On tam prezentował swoje kolejne pomysły, edukował młodych producentów. A później między nami narodziła się przyjaźń z prawdziwego zdarzenia. Piotrowi jestem wdzięczny za jeszcze jedną ważną rzecz. To właśnie Piotr poznał mnie z moją żoną. I tak naprawdę jakieś dwa miesiące po tym spotkaniu byliśmy już bliżej ze sobą, a późnej był nasz ślub — wyznał Miszczak.