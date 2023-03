Anna Cieślak otwiera się na temat NIEPOSIADANIA DZIECI! "Jak się ma męża starszego o 25 lat..."

Zobacz także: Anna Cieślak o ślubie: "Mam nadzieję, że to nie przyćmi tego, czym na co dzień zajmuje się Edward"

Anna Cieślak szczerze o rezygnacji z macierzyństwa

Naokoło siebie mam dużo dzieci: chrześniaka, którego bardzo kocham, wnuczki i wnuka mojego męża, dzieci moich koleżanek - wymienia, przekonując, że to jej wystarcza: Niewielu ludzi przyjmuje taki wybór kobiet, uważają, że to jakaś forma degradacji.

Anna Cieślak otwiera się na temat różnicy wieku między nią a Edwardem Miszczakiem

(...) A w dodatku, jak się ma męża starszego o 25 lat, to już z taką kobietą coś musi być nie tak. Ludzie piszą, że popełniam błąd, że co ja wyprawiam, że gdybym miała taką córkę, to bym się jej wstydziła. Kiedyś wiele nocy przepłakałam, teraz to mnie w ogóle nie dotyka. Smutne jest tylko to, że hejtują głównie kobiety - dzieli się swoimi doświadczeniami Ania.