Edward Miszczak KOMENTUJE wpis Kuby Wojewódzkiego o odejściu z TVN: "To jakaś TOTALNA GŁUPOTA"

AnetaS. 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 8 Odpowiedz

Co tam u Was posuchy? Ja tam nadal mokra. Miałam kiedyś okazje poznać Wojewódzkiego na imprezie branżowej mojego ówczesnego chlopaka. Poznać, to za dużo powiedziane, on nawet nie patrzy na twarz przy przedstawianiu się. Zasadniczo jest cały czas w trybie pretensjonalnego zblazowania. Chaotycznie rzuca jakimiś wydarzeniami typu premiera książki, filmu, ale jak ktoś ma w tym doświadczenie (patrz: moi) to szybko się orientuje czy to wiedza wtórna do zainteresowań i rzeczywistej erudycji czy kilka salonowych chwytów -zwłaszcza w wykonaniu kogoś, kto nid dopuszcza innych do głosu. Ja wyszłam, mój chłopak powiedział, że dla niego ta impreza jest ważna „kurde musi zostać”. Tak przestał być moim chłopakiem 😂. Szanujcie się dziunie. Jak mawia moja mama; moja idolka: na I randce co najwyżej braterski „pocałunek” w policzek. Na II muśnięcie w usta na pożegnanie przejdzie. Na III może być soczysty pocałunek. Zero seksu na I-ych randkach. Dramat mama prowadzi kilka ciąż 16-17 letnich dziewczyn. U jednej z nich jest podejrzenie poważnego zespołu genetycznego. Trzeba zbadać kariotyp obojga rodziców a tu zonk 💥. Ona nie wie z kim może być w ciąży. No wiecie ja jestem mooooookra, mokra jak Pacyfik. Ale nigdy nie twierdziłam, że dla każdego. O nie, nie, nie.