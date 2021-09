TYLKO NA PUDELKU: Kuba Wojewódzki wylądował NA DYWANIKU po swoim występie w "Dzień Dobry TVN"?! "MAŁO KTO GO LUBI"

PIXI 11 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Ja lubię Kubę za jego głębokie przemyślenia, że nie jest dla niego ważniejsze mieć od być..i myślę że o to mu chodziło krytykując Rozenek. Kuba jest dziennikarzem, jest ciekawy innych ludzi, zaprasza różnych gości z różnych światów..i tylko z tego chociażby względu dużo daje dla TVN... Rozenek mówi tylko o sobie, o Radziu, o dzieciach i trochę traci się rezon to ok ale kim on właściwie jest. Mają na pewno zatarg między sobą, ale myślę, że on powiedział prawdę...a to że go mało kto lubi??? takich szczerych osób, które mają coś więcej do przekazania rzadko kiedy się lubi..