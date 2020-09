Alicja Bachleda-Curuś wspomina wywiad z "showmanem TVN": "Zdarzyło mi się być wypuszczoną w pole przez człowieka, z którym się zaprzyjaźniłam"

Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś i jej potomek zamieszkują słoneczne Los Angeles. Ostatnio pojawiły się jednak pogłoski, że celebrytka planuje wielki powrót na łono ojczyzny - decyzję o przeprowadzce ma jej za to ułatwić intratna zawodowa propozycja.

Jest taki showman w TVN-ie. Stworzyliśmy bardzo fajną relację wymiany dowcipów, mamy dość ostre riposty - zarówno on, jak i ja. Wydawało mi się, że wszystko jest szczere. Nawet przed naszym wywiadem zadzwonił do mnie i zapytał: "Czy jest coś, o czym nie chciałabyś rozmawiać. Odpowiedziałam: "Słuchaj, pytaj o wszystko, po prostu o wszystko". A wywiad się zaczął od tego, że powiedział: "Prosiłaś mnie, żebym o to nie pytał, ale...". I to poszło dalej tak pod publiczkę, pod takie nieszczere intencje. To nie było fajne - przyznała bez ogródek.