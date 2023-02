Edward Miszczak mówi o kontrowersjach wokół ślubu z młodszą o 25 lat Anną Cieślak i zapewnia: "Ja mam do tego DYSTANS"

Anna Cieślak i Edward Miszczak w 2021 roku powiedzieli sobie "tak" i niedługo później po raz pierwszy można było zobaczyć ich wspólnie na eventach albo odnaleźć jakiekolwiek zdjęcia, na których pozowaliby razem. Para na ogół unika zamieszania wokół siebie i rzadko pojawia się razem na branżowych wydarzeniach. Mimo że długo ukrywali się ze swoim uczuciem, to dziś od czasu do czasu opowiadają o swojej relacji.

Anna Cieślak komentuje różnicę wieku w związku z Edwardem Miszczakiem

Nie jestem w stanie powiedzieć nic poza tym, że jestem szczęśliwa. To inni mają z tym problem, nie ja. Nie mam potrzeby tłumaczenia tego, bo to jest ich problem, że mają z tym problem. Wiele osób zadaje sobie pytanie: "Jak to możliwe?", ale już z tym nie walczę, bo wiem, że nic z tym nie zrobię - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z serwisem kobieta.pl.

Edward Miszczak opowiada o małżeństwie z Anną Cieślak

Pan dobrze wie, że oni to piszą, żeby dobrze się klikało. W zasadzie nie ma tu innych powodów. Rok temu zawarłem związek małżeński z młodszą o 25 lat Anią Cieślak i ten temat cały czas się dobrze klika. Jednego dnia czytamy o sobie, że będziemy mieć dzieci, drugiego dnia, że nie możemy mieć dzieci. A wszystko po to, żeby kliknął się stary kontent. Mam do tego dystans. Wystarczy tylko przypilnować, by dawali z nazwiskiem. Tego nurtu się nie zatrzyma. Jeśli nie dostarczysz karmy, to poszukają sami. Lepiej, żeby poszukali tej karmy, którą chcesz im dać. Są ludzie, którzy nie zgadzają się na żadne dotknięcie tabloidów, tylko że i tak te tabloidy ich dotkną - mówił w rozmowie z redaktorem naczelnym Interii Piotrem Witwickim.