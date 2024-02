Edward Miszczak rozpływa się nad Romanowską i ocenia Dowbor: "Ela, tak jak pani Kasia, NIE JEST DZIENNIKARKĄ"

Edward Miszczak nie żałuje, że zwolnił Katarzynę Dowbor z "Nasz nowy dom"

Na tym jednak nie koniec. Miszczak twierdzi, że od początku upatrzył sobie Romanowską na prowadzącą "Nasz nowy dom" , a obie panie, jego zdaniem, łączy to, że "nie są dziennikarkami, tylko aktorkami składającymi się z emocji" . Wspomniał też o próbach odświeżenia formuły show, do której Dowbor najwyraźniej nie pasowała.

Pani Kasia wykorzystała to wielkie zamieszanie i jest dzisiaj prowadzącą "Pytania na Śniadanie". Z godzinnego programu dostała pięć - zauważa. Widziałem wiele reklam na antenie. Podziwiam ją za to, jak potrafi zadbać o swoją karierę. To nie było nic złego, gdyby było coś złego, to nazwisko Dowbor zniknęłoby z Telewizji Polsat, a jest ciągle naszym tytułowym nazwiskiem.