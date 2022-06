Edward Miszczak wydał OŚWIADCZENIE: "Przychodzi taki moment, że mimo sukcesów odczuwa się POTRZEBĘ ZMIANY"

Edward Miszczak przez ćwierć wieku związany był z TVN-em, gdzie jako dyrektor programowy odpowiadał za wyznaczanie linii zainteresowań stacji, akceptowanie projektów czy określanie preferowanych tematów oraz budżetów. Aż do teraz. We wtorek na media niczym grom z jasnego spadła wiadomość o rezygnacji 67-latka z piastowanej od 1998 roku funkcji. Informację przekazała dyrektor generalna TVN, Katarzyna Kieli, podkreślając w obszernym mailu do pracowników, że "to dzięki niemu TVN jest od wielu lat niekwestionowanym liderem rynku w Polsce".