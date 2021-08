Edward z "Sanatorium miłości" gawędzi o pożyciu z "fajnym kociakiem": "Miłość i seks idą u nas w parze, INNI MOGĄ NAM ZAZDROŚCIĆ"

Ola 28 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

No właśnie bo to tak w życiu jest Ja nie chcę wiedzieć co Mój syn robi w łóżku ze swoją kobietą i on niech sobie nie wyobraża i nie chce wiedzieć co jego matka wyczynia ze swoim partnerem i wtedy będą wszyscy zdrowi i szczęśliwi