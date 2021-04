Edward z "Sanatorium miłości" chwali się, że jednak ZNALAZŁ MIŁOŚĆ! "Poznałem FAJNEGO KOCIAKA"

Dalsze losy uczestników takich show TVP jak Rolnik szuka żony czy Sanatorium miłości nieoczekiwanie budzą sporo emocji. Jak to zwykle bywa, część osób zdobywa pod okiem kamer miłość oraz sympatię ze strony widzów, a inni muszą obejść się smakiem i po prostu pogodzić z porażką. Coraz częściej widać jednak, że nie utrudnia im to szukania drugiej połówki poza programem.

Teraz wygląda na to, że szczęście dopisało też Edwardowi z Sanatorium miłości, który bywał krytykowany przez uczestniczki show za apodyktyczność i nieco staroświeckie podejście do relacji damsko-męskich. On sam twierdził po prostu, że "taki już jest" i nie udało mu się nawiązać głębszej relacji z żadną z pań. Nie oznacza to natomiast, że nie próbował, przez co wielokrotnie w programie dostawał kosza.