Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" ogłaszają w śniadaniówce: "Nasze ciała DOMAGAJĄ SIĘ O SEKS"

Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz są do tej pory jedyną parą, która powstała po udziale obojga w show TVP Sanatorium miłości . Obecność w randkowym programie dla seniorów dała im nie tylko wielkie uczucie, lecz także ogólnopolską popularność, a stacja coraz chętniej zaprasza ich w charakterze gości do kolejnych projektów. Para pojawiła się m.in. w jednym z odcinków mocno krytykowanego Motelu Polska.

Nam się fantastycznie układa, bo robimy "to", gdy chcemy oboje. A po stosunku... to jest coś wspaniałego, tulimy się do siebie, czujemy swój zapach. Czekam na ten moment, czy moja Iskierka jest zadowolona, wtedy zaczynam rozmowę - zdradziła Iwona.

Nie bójmy się przekazać naszemu partnerowi informacji, co jest piękne, co chcemy podtrzymywać, a co możemy zmienić, żeby nasz związek cały czas był w "okresie godowym". Kiedy nasze ciała jeszcze domagają się o seks - to, co możemy sobie dać, jest naprawdę pięknym elementem życia - zapewniła wylewna seniorka.