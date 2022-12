Edyta Górniak chciała się pomodlić, ale wszystkie kościoły były zamknięte. "Cóż to za czasy"

Mnm 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A kto miałby siedzieć w tym otwartym kościele i pilnować przed wandalami? Człowiek myśli, że może przyjść jak mu się zachce i na swoich zasadach, a jak widać może być za późno „ Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselna swojemu synowi. Posłał wiec swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę , lecz ci nie chcieli przyjść(…) Przyjdźcie na ucztę! lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden a swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich pozabijali” [Mt 22,1-6] Zostaną zatrzaśnięte drzwi. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. O tym jest właśnie ta ewangelia. Nie odpowiada się na zaproszenie Chrystusa i nie przychodzi na eucharystie a potem zdziwienie, ze to jednak nie na naszych zasadach