Edyta Górniak O KOŚCIELE: "To się musi rozpaść"

10 min. temu

Kiedys na lekcji religii w liceum, siostra zakonna powiedziala nam tak: Do Kosciola nie chodzi sie dla ksiezy, ale dla Boga. Poza tym ksieza powinni zmienic sposob myslenia i spojrzenia bo czasy sie zmieniaja i trzeba byc bardziej elastycznym. Kosciol jako budynek sam w sobie nie jest niczym zlym. To ludzie, ktorzy go tworza, maja wplyw, jaki tak naprawde bedzie. Celebryci krytykuja wszystko, co jest wbrew ich zachowaniom bo trudo jest sie przystosowac to pewnych norm i obowiazkow. Zawsze tak bylo i bedzie. A tak na marginesie, jak sie nie podoba to niech leca do Indii, tam kazdy jest krolem swojego zycia...