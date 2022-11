Edyta Górniak niefrasobliwie opowiada, że Allan... miał CUKRZYCĘ! "Trener wyciągnął go z POWAŻNYCH TARAPATÓW"

Jania 42 min. temu zgłoś do moderacji 96 12 Odpowiedz

Skoro dziecko miało początki cukrzycy i nadwagę, to znaczy, że źle się odżywiało w domu. Skoro nie odżywiało się zdrowo, to znaczy, że świadomość zdrowotna Edyty jest znikoma, odpowiadająca jej wykształceniu. To z kolei tłumaczy jej wywody szczepionkowe.