Edyta Górniak o świętach: "Przez długie lata kojarzyły mi się ze smutkiem"

Edyta Górniak wyznaje: "Przez lata nie lubiłam świąt"

W wigilijnym wydaniu "Pytania na śniadanie" wyemitowano rozmowę z Edytą Górniak. W wywiadzie wokalistka opowiedziała o swoim nastawieniu do Bożego Narodzenia oraz powróciła pamięcią do świętowania w czasach dzieciństwa. Artystka wprost przyznała, że jej podejście do świąt zmieniało się przez lata - pierwsze Boże Narodzenie, jakie pamięta, były dla niej wyjątkowo trudne, a wszystko to w związku z rozstaniem rodziców, które całkowicie odmieniło jej życie. Jak zdradziła, dość niechętnie wspomina gwiazdkę w czasach dzieciństwa, gdyż wówczas kojarzyła jej się ona głównie ze smutkiem.

To są wspomnienia, do których niechętnie wracam i przez długie lata nie lubiłam świąt właśnie dlatego, że kojarzyły mi się ze smutkiem. Głównie dlatego, że już od pierwszych lat, które pamiętam, nie było mojego taty (...). Przez pierwsze lata nie lubiłam świąt i nawet potem, jak już przyjechałam do Warszawy (...), to też te święta były jeszcze smutne - wyznała reporterce "PnŚ".

Na szczęście z czasem podejście Górniak do świąt uległo zmianie. Jak wyznała w programie, stało się to wówczas, gdy występując na scenie, zaczęła zdobywać sympatię ludzi. Artystka odkryła także Boże Narodzenie na nowo po tym, jak została mamą Allana. Choć piosenkarka nie ukrywała, że jako matka chciała, by jej potomek doświadczył wszystkiego, czego ona sama nie miała, w pewnym momencie zdała sobie sprawę, iż rozpieszcza pierworodnego.

Kiedy mamy dzieci, bardzo chcemy je wypełnić wszystkim, czego sami nie mieliśmy. W którymś momencie zorientowałam się, że Allan ma trochę nadmiar wszystkiego i postanowiłam się z tego wycofać. Bardzo się bałam, że Allan będzie rozpieszczony za bardzo - powiedziała w programie TVP.

Edyta Górniak zdradza, jak spędzi Święta Bożego Narodzenia

W wyemitowanej w sobotnim wydaniu "Pytania na śniadanie" rozmowie Edyta Górniak zdradziła także, jak obecnie zapatruje się na święta i opowiedziała nieco o planach na tegoroczne Boże Narodzenie. Nie jest tajemnicą, że celebrytka już od jakiegoś czasu mieszka w okolicach Zakopanego. Nic więc dziwnego, że gwiazdkę artystka zamierza spędzić w prawdziwie góralskiej atmosferze - przy akompaniamencie muzyki oraz obowiązkowym, tradycyjnym stroju.

Myślę, że w tym roku będę z moimi góralami w kościele śpiewać. Bardzo wcześnie trzeba wtedy wstać, by ubrać się odpowiednio. Niezależnie od pogody, strój góralski musi być - podkreśliła.

Choć w tym roku Górniak planuje śpiewać w kościele wraz z góralami, w rozmowie z reporterkę porannego programu TVP wokalistka przyznała, że rzadko zdarza jej się nucić kolędy. Celebrytka nie należy także do osób, dla których podczas świąt najważniejsze jest gotowanie wigilijnych potraw. Artystka uwielbia jednak zajmować się bożonarodzeniowymi dekoracjami i tworzyć w swoim domu magiczną atmosferę, wzbogaconą o odpowiednią muzykę czy zapach świec. Nie zapomina także o akcentach związanych z wiarą.

Mój ulubiony moment w święta to jest dekorowanie (...). Od samego rana lub we wcześniejsze dni, przygotowuję muzykę specjalną. Dbam o to, żeby była fajna atmosfera, piękny zapach świec, żeby był spokój, poczucie bliskości. Dbam o to, by pamiętać o Słowie Bożym przy stole - powiedziała w "Pytaniu na śniadanie".

Podczas rozmowy z reporterką programu TVP Górniak przesłała również widzom stacji świąteczne życzenia. Wokalistka wspomniała, że chciałaby, aby wszyscy ludzie zrozumieli, jak bardzo są sobie wzajemnie potrzebni. Przypomniała także Polakom, że każdy dzień jest szansą, by stać się lepszym człowiekiem. W wywiadzie Edytę zapytano również, co ona sama najbardziej chciałaby dostać w ramach bożonarodzeniowego prezentu. W odpowiedzi artystka stwierdziła, iż jej marzeniem jest to, by wszyscy ludzie zjednoczyli się w Duchu Świętym.

