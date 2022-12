Anna Lewandowska, Małgorzata Rozenek i Klaudia Halejcio są już gotowe na święta. Tak wyglądają choinki gwiazd (ZDJĘCIA)

CZY? 17 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Czy jest tutaj ktoś, kto dobrze zna historię miasta Łodzi i jej mieszkańców? Jest pytanie, czy prawdziwe jest nazwisko Stanisława Kostrzewskiego, ojca Małgorzaty Rozenek-Majdan? Otóż po II Wojnie Światowej wielu ludzi zmieniało nazwiska na takie, które brzmiały bardzo po polsku. Szczególnie dotyczyło to Warszawy, Krakowa i właśnie Łodzi. Berman stawał się Borowskim, Rosenkratz Różańskim, Nussbaum Nowickim, Posner Poznańskim, Blumenthal Kwiatkowskim, Weissman Wiśniewskim, Weissberg Bieleckim, Goldstein Złotopolskim, Weinberg Winnickim itd. Z nowymi nazwiskami robili zaskakujące kariery, usiłując zbudować komunizm w Polsce. Czy Stanisław Kostrzewski jest po zmianie nazwiska, a może wcześniej zrobili to jego rodzice? Czy Kostrzewski to Kostrzewski?